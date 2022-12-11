Меньше месяца осталось до Нового года 2023, а значит — время активно готовиться ко встрече праздничной ночи. Символом следующего года станет Черный водяной кролик, у него, как и у других 11, есть свои правила и предпочтения.

Дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, в каких цветах встречать Новый год 2023, чтобы не только получить от символа благосклонность, но и быть в тренде.

Черный — не только вечная классика, но и флер таинственности и загадки. Образ Femme Fatale идеально подчеркнут платья из бархата или асимметрия.

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— Цвет настолько классичен, насколько и пластичен в использовании. Можно уверенно отходить от концепции маленького черного платья, играя с новыми фасонами. Обратите внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку, — отметил Андре Тан.

Внимания достойны жемчужно-белые и желтые цвета. Говорят, именно эти цвета в 2023 будут считаться “счастливыми”.

Игривым акцентом к образу станет подол из бахромы. Также интересным вариантом станут элементы с перьями в этих оттенках.

Синий ассоциируется с тягой к приключениям и независимостью. Встретить этот Новый год в синем брючном костюме — залог уверенности в себе.

— Кстати, такой образ чудесно сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями, — отметил модельер.

Голубой — спокойный и взвешенный цвет. Присмотритесь к небесным оттенкам.