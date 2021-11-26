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Черная пятница и День логиста: какой праздник 26 ноября

26 ноября 2021, 09:01
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
26 ноября
Источник: Depositphotos

Сегодня, 26 ноября, в мире отмечают Черную пятницу. Это популярный день скидок и распродаж, а также отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разные товары по очень выгодным ценам. Как правило, в магазинах скидки колеблются от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Традиция этого безудержного шопинга возникла в Америке еще в 19 веке, а сам термин “Черная пятница” появился лишь в 1966 году в Филадельфии.

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Также 26 ноября отмечают День логиста, Международный день сапожника и День против ожирения.

Православный праздник 26 ноября

По церковному календарю сегодня чтят память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.

Иоанн был отличным проповедником. В течение 20 лет примерно дважды в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал.

В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, напоминающим людям о скором наступлении зимы.

Именины 26 ноября

Именины 26 ноября празднуют Антон, Герман, Иван, Никифор, Кондратий, Леон, Леонард, Сильвестр.

Приметы на 26 ноября:

  • Днем порывистый ветер, который к вечеру затихает — ожидается потепление.
  • Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодание.
  • Деревья инеем покрылись — к хорошему урожаю.
  • Любые осадки в этот день обещают наступление урожайного года.
  • Падает пушистый снег — к небольшому морозу.
  • Вороны каркают — к оттепели.

Что нельзя делать 26 ноября:

  • На Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог молитв не услышит.
  • В этот день принято лечить детей с нарушением речи. Считалось, что время особенно удачное.
  • Существует мнение, что на Златоуста растения, деревья и кустарники перестают расти, природа замирает в ожидании зимы. Поэтому ни в коем случае нельзя варварски относиться к природе.
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іменини , Праздник
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