Сьогодні, 26 листопада, у світі відзначають Чорну п’ятницю. Це популярний день знижок та розпродажів, а також відмінне рішення для тих, хто хоче заощадити.

Саме з Чорної п’ятниці у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів, коли можна придбати найрізноманітніші товари за дуже вигідними цінами. Зазвичай у магазинах знижки коливаються від 30 до 90% залежно від груп товарів.

Традиція цього нестримного шопінгу виникла в Америці ще в 19 столітті, а сам термін Чорна п’ятниця з’явився лише 1966 року у Філадельфії.

Також 26 листопада відзначають День логіста, Міжнародний день шевця та День проти ожиріння.

Православне свято 26 листопада

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського.

Іоанн був чудовим проповідником. Протягом 20 років приблизно двічі на тиждень Іван постійно проповідував у храмі та займався написанням великої кількості вчень, бесід, похвал.

У народі говорили, що на Златоуста все перестає рости, завмирає природа, земля покривається снігом, що нагадує людям про швидке настання зими.

Іменини 26 листопада

Іменини 26 листопада святкують Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

Прикмети на 26 листопада:

Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.

Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.

Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.

Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

Падає лапатий сніг – до невеликого морозу.

Ворони каркають – до відлиги.

Що не можна робити 26 листопада: