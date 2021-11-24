Черная пятница 2021: как правильно сэкономить

Черная пятница наступает в Украине каждый год в последнюю пятницу ноября. Эта традиция, а точнее хитрый маркетинговый ход, пришла к нам из США.

Именно в этот день американцы могут скупиться. Скидки бывают просто заоблачные. Однако не нужно думать, что магазины так работают себе в убыток. Наоборот — огромный спрос позволяет получить не только хороший заработок, но и продать давно залежавшиеся на полках товары и тем самым обновить ассортимент.

То же самое уже несколько лет делают и в Украине. А Черная пятница переросла в неделю.

Самые выгодные цены в этом году пророчат на пылесосы и телевизоры, которые будут со скидкой до 40%. На треть снизят стоимость и на большую бытовую технику — холодильники, стиральные машины и посудомойки. Одежда в Черную пятницу будет стоить в среднем на 20% дешевле.

Чтобы не сделать непоправимую дыру в семейном бюджете, в магазин нужно идти только с той суммой, которую вы готовы потратить. Можно брать наличные деньги или поставить лимит на банковской карте.

А также эксперты советуют составлять список. Ведь Черная пятница – это не только отличный день, чтобы порадовать себя подарками, но и накупить вещи на зимние праздники своим родным и друзьям.

В США Черную пятницу тоже решили растянуть на большее время. На некоторые товары скидки 70%, чего нет в Украине. Также там магазины призывают покупать онлайн во избежание скоплений во время пандемии.