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Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

30 апреля 2021, 08:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

Страстная пятница 2021 приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
  • В Страстную пятницу нежелательно готовить.
  • Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте.
  • Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.

Какие существуют запреты в Страстную пятницу

  • В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
  • Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.
  • Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.

Главные приметы на Страстную пятницу

Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.

Кроме того, что приметы на Страстную пятницу — это важные символы, также это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.

А вот обручальное кольцо, освященное в этот день в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.

Теги
Пасха, Великий піст, Традиції
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