В декабре 2021 году украинцев ждет много профессиональных праздников. К примеру, на начало месяца приходится День работников прокуратуры. В средине декабря украинцы будут отмечать День адвокатуры и День работника суда. Под конец месяца свой праздник будут отмечать энергетики и работники архивных учреждений.
Традиционно, в календаре также присутствуют и международные праздники — Международный день мигрантов и Международный день солидарности людей.
Всего, в декабре украинцы будут работать 22 рабочих дня, а отдыхать — 9 дней.
В понедельник, 27 числа, украинцы не идут на работу, так как на 25 число проходится один из главных христианских праздников — Рождество Христово.
Праздники в декабре 2021 — список
1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры;
2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства;
3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития;
6 декабря — День Вооруженных Сил Украины;
7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии;
9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;
10 декабря — День прав человека;
11 декабря — Международный день гор;
12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины;
14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
15 декабря — День работника суда;
17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы;
18 декабря — Международный день мигрантов;
19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая;
20 декабря — Международный день солидарности людей;
22 декабря — День энергетика;
22 декабря — День дипломатической службы Украины;
24 декабря — День работников архивных учреждений, католический Сочельник;
25 декабря — Рождество Христово;
26 декабря — День Святого семейства;
28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских;\.
Что касается православных праздников, то в декабре украинцев ожидает День Святого Николая, а также Рождество Христово.
Ознакомиться с полным списком православных праздников на декабрь 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.