В декабре 2021 году украинцев ждет много профессиональных праздников. К примеру, на начало месяца приходится День работников прокуратуры. В средине декабря украинцы будут отмечать День адвокатуры и День работника суда. Под конец месяца свой праздник будут отмечать энергетики и работники архивных учреждений.

Традиционно, в календаре также присутствуют и международные праздники — Международный день мигрантов и Международный день солидарности людей.

Всего, в декабре украинцы будут работать 22 рабочих дня, а отдыхать — 9 дней.

В понедельник, 27 числа, украинцы не идут на работу, так как на 25 число проходится один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

Праздники в декабре 2021 — список

1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры;

2 декабря — Международный день борьбы зa отмену рабства;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития;

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины;

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;

8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии;

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;

10 декабря — День прав человека;

11 декабря — Международный день гор;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины;

14 декабря — День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

15 декабря — День работника суда;

17 декабря — Дeнь работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигрантов;

19 декабря — День адвокатуры, День Святого Николая;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

22 декабря — День энергетика;

22 декабря — День дипломатической службы Украины;

24 декабря — День работников архивных учреждений, католический Сочельник;

25 декабря — Рождество Христово;

26 декабря — День Святого семейства;

28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских;\.

Что касается православных праздников, то в декабре украинцев ожидает День Святого Николая, а также Рождество Христово.

Ознакомиться с полным списком православных праздников на декабрь 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.