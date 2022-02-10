Лучшие подарки — те, которые исходят от сердца, и нет лучшего дня, чтобы открыть свое сердце, чем День святого Валентина.

Делая открытку на День всех влюбленных своими руками, вы показываете любимым людям, что можете создать для них что-то очень личное. Такие валентинки обязательно согреют сердце получателя и вызовут улыбку на его лице.

Валентинка с Chupa Chups

Если ваша вторая половинка сладкоежка, удивите ее съедобной валентинкой! Такой вариант подойдет для тех, кто не любит дарить просто “кусок картона”. Для этого вам не нужно тратить много денег, достаточно всего лишь купить Chupa Chups и посмотреть видеоурок по изготовлению валентинки.

Валентинка из мыла

Сейчас огромную популярность набирает мыло ручной работы различных форм и оттенков. Почему бы вам не попробовать сделать такое с тематикой Дня святого Валентина. Этот красивый и полезный подарок точно пригодится в быту и не будет пылиться на полке.

Валентинка в конверте

Обрадуйте свою вторую половинку красивым, но в то же время простым подарком своими руками. Вложите всю свою энергию и любовь в эту замечательную открытку. Изготовление займет мало времени, но потом вы получите кучу позитивных эмоций!

Воздушная валентинка

Такой подарок, без сомнений, удивит вашу вторую половинку и привлечет множество заинтересованных взглядов на улице. Если у вас чрезвычайно мало времени на что-то более сложное, то скорее смотрите легкую инструкцию.

Шоколадная валентинка

Подарите своему возлюбленному шоколадку в виде сердца, сделанную своими руками. Он будет есть ее и вспоминать вас. Обратите внимание на легкий и бюджетный рецепт, который не займет много времени.

Бумажная валентинка

Легкая и креативная валентинка из бумаги подойдет тем, кто любит классику. Вам понадобится скотч, бумага и ножницы. Внутри можно написать наилучшие пожелания своему любимому человеку. Главное — не бойтесь проявлять фантазию.

Валентинка в виде пиццы

Если вы думаете, что в форме сердечка могут быть только конфетки, то мы разрушим этот стереотип. Креативный, быстрый и легкий рецепт пиццы в форме сердца — это точно то, что вы искали. Вы также можете поэкспериментировать с размерами. Скорее смотрите видео!

Вязанная валентинка

Говорят, нельзя связать свою любовь, а нам кажется, что стоит попробовать. Если у вас есть много свободного времени, и вы любите совмещать вязание и креатив, стоит попробовать смастерить валентинку крючком!

Такой подарок будет по душе романтическим натурам. Если поэкспериментировать с размером, можно связать целую подушку-валентинку! Смотрите видеоинструкцию.

Валентинка-пиньята

Если вы хотите вручить своей половинке оригинальный и запоминающийся подарок, но денег у вас немного, самодельная пиньята в виде сердца со сладким наполнением будет лучшим вариантом. Посмотрите подробное обьяснение, как ее сделать.

Валентинка из дерева

Если вы мастер на все руки, стоит попробовать сделать деревянную валентинку! Но не просто вырезать две деревяшки, а сделать подсвечники, которые прослужат очень долго и всегда будут напоминать о вашей любви. На дереве можно также написать теплые пожелания. Смотрите подробную видеоинструкцию.