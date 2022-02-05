Выходных в марте 2022 года будет больше, так как в этом месяце отмечают государственный праздник. В целом в марте будет девять официальных выходных.

Из-за того, что в этом месяце отмечают Международный женский день (8 марта), украинцы получат дополнительный выходной. Ведь, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, Международный женский день — нерабочий.

В 2022 году праздник приходится на вторник. Поэтому в Кабмине решили организовать гражданам длительные выходные (с 5 по 8 марта) огласив и 7 марта нерабочим днем. Однако за него придется отработать в субботу, 12 марта. Такие изменения регламентируются распоряжением Кабинета министров №1004-р от 26 августа 2021 года.

Выходными будут обычные субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Кроме государственного праздника 8 марта, в Украине будут и другие праздники. Среди профессиональных праздников в марте 2022 года — День писателя (3 марта), День диджея (9 марта), День таксиста (22 марта), День театра (27 марта).

Некоторые представители украинских правоохранительных органов будут отмечать профессиональные праздники: Всемирный день гражданской обороны (1 марта), День Службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Еще будут знаковые даты, посвященные мировым проблемам: День борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации (21 марта), Всемирный метеорологический день (23 марта), Всемирный день водных ресурсов (22 марта), День борьбы пpотив туберкулеза (24 марта).