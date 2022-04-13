В мае 2022 года будет 11 официальных нерабочих дней. Украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Международного дня труда и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).
Международный день труда приходится на 1 мая — в 2022 году он приходится на воскресенье, из-за чего понедельник 2 мая будет выходным.
День победы приходится на 9 мая, что делает понедельник выходным.
В мае 2022 жители Украины будут работать 20 дней.
Выходные в мае 2022:
- 1-2 мая;
- 7-9 мая;
- 14-15 мая;
- 21-22 мая;
- 28-29 мая.
Праздники в мае 2022:
- 1 мая — День труда;
- 3 мая — Всемирный день свободы прессы;
- 8 мая — День матери;
- 8 — День памяти и примирения, Международный день Красного Креста;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
- 14 мая — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны;
- 15 мая — Международный день семей, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа;
- 17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества;
- 18 мая — Международный день музеев, День резервиста Украины, День борьбы за права крымскотатарского народа;
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога;
- 21 мая — День Европы, День науки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
- 23 мая — День Героев, День морской пехоты Украины;
- 24 мая — Дeнь славянской письменности и культуры;
- 25 мая — День филолога, День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- 25 — 31 мая — Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий;
- 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 29 мая — День химика, День Киева, Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая — Всемирный день без табака.