В мае 2022 года будет 11 официальных нерабочих дней. Украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Международного дня труда и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).

Международный день труда приходится на 1 мая — в 2022 году он приходится на воскресенье, из-за чего понедельник 2 мая будет выходным.

День победы приходится на 9 мая, что делает понедельник выходным.

В мае 2022 жители Украины будут работать 20 дней.

Выходные в мае 2022:

1-2 мая;

7-9 мая;

14-15 мая;

21-22 мая;

28-29 мая.

Праздники в мае 2022: