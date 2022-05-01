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Пусть работа будет в удовольствие! Прикольные поздравления с 1 мая

1 мая 2022, 09:45
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Пусть работа будет в удовольствие! Прикольные поздравления с 1 мая

Международный день труда отмечают ежегодно 1 мая. Этот день празднуют в 143 странах, в том числе в Украине.

Именно 1 мая 1886 года началась забастовка американских рабочих с требованием введения восьмичасового рабочего дня.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о забастовке рабочих Чикаго, принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций.

Факты ICTV собрали прикольные поздравления с 1 мая в открытках и СМС.

Поздравляю с 1 мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!

Привітання з 1 травня у картинках

Поздравляем с первым майским днем! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами! Успеха, везения и дружеской поддержки в любом начинании!

Привітання з 1 травня
С 1 мая поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!

Привітання з 1 травня у картинках

С Днем труда! Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу! Хорошего настроения, гармонии, энергии, вдохновения, веселья, только радостных событий, больших и маленьких побед каждый-каждый день!

Привітання з 1 травня у картинках

Поздравляю с днем труда!
Чтобы жизнь была легка,
Пожелаю вам удачи
И тугого кошелька.

Чтоб на отдых не скупились,
Были счастливы всегда.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда!

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Теги
Поздравления с праздниками, Праздник, Майские праздники
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