Международный день труда отмечают ежегодно 1 мая. Этот день празднуют в 143 странах, в том числе в Украине.
Именно 1 мая 1886 года началась забастовка американских рабочих с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о забастовке рабочих Чикаго, принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций.
Факты ICTV собрали прикольные поздравления с 1 мая в открытках и СМС.
Поздравляю с 1 мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
Поздравляем с первым майским днем! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами! Успеха, везения и дружеской поддержки в любом начинании!
С 1 мая поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
С Днем труда! Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу! Хорошего настроения, гармонии, энергии, вдохновения, веселья, только радостных событий, больших и маленьких побед каждый-каждый день!
Поздравляю с днем труда!
Чтобы жизнь была легка,
Пожелаю вам удачи
И тугого кошелька.
Чтоб на отдых не скупились,
Были счастливы всегда.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда!