Международный день труда отмечают ежегодно 1 мая. Этот день празднуют в 143 странах, в том числе в Украине.

Именно 1 мая 1886 года началась забастовка американских рабочих с требованием введения восьмичасового рабочего дня.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о забастовке рабочих Чикаго, принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций.

Факты ICTV собрали прикольные поздравления с 1 мая в открытках и СМС.

Поздравляю с 1 мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

Поздравляем с первым майским днем! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами! Успеха, везения и дружеской поддержки в любом начинании!



С 1 мая поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

С Днем труда! Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу! Хорошего настроения, гармонии, энергии, вдохновения, веселья, только радостных событий, больших и маленьких побед каждый-каждый день!



Поздравляю с днем труда!

Чтобы жизнь была легка,

Пожелаю вам удачи

И тугого кошелька.

Чтоб на отдых не скупились,

Были счастливы всегда.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда!

