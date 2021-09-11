День ангела 11 сентября отмечают мужчины и женщины с именами Иван и Ян. Женщины сегодня не празднуют.

С 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. В этот день собирают корнеплоды.

11 сентября отдаем дань памяти святого Иоанну Крестителю. Верующие люди придерживаются строгого поста, ведь пророк Иоанн был прилежным постником.

Поздравления с днем ангела Ивана в открытках

Поздравления с днем ангела Ивана в прозе

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С днем ​​ангела, Иван, поздравляю

И от сердца тебе я желаю:

Чтобы праздники бывали частые,

Щедрые, пышные и красивые.

Спокойствие в сердце пусть царит,

Утешение и согласие дарит.

Искренне душа да поет,

Каждое мгновение пусть вдохновение несет.

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил придаст,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст сил и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ​​ангела, Иван,

Прими поздравления!

***

Твое имя Иван — лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

Ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть грустит и радуется,

Ты верь ему, он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

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Ваня! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на полпути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое лучшее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пусть твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствия и интересные приключения!

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Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — отважным парнем! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя будут все дороги к большому успеху. Иван, будь здоров, крепок, бодрый, сильный, умный, красивый, любимый и в целом безупречен.

Значение имени Иван

С древнееврейского Иван означает «Божья милость». И эти добрые и светлые мальчики действительно радостью и милостью, которую Всевышний дарит родителям. Говоря о том, что означает имя Иван, следует отметить такие положительные черты, как доброта, нежность и сила.