День ангела 11 сентября отмечают мужчины и женщины с именами Иван и Ян. Женщины сегодня не празднуют.
С 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. В этот день собирают корнеплоды.
11 сентября отдаем дань памяти святого Иоанну Крестителю. Верующие люди придерживаются строгого поста, ведь пророк Иоанн был прилежным постником.
Поздравления с днем ангела Ивана в открытках
Поздравления с днем ангела Ивана в прозе
***
С днем ангела, Иван, поздравляю
И от сердца тебе я желаю:
Чтобы праздники бывали частые,
Щедрые, пышные и красивые.
Спокойствие в сердце пусть царит,
Утешение и согласие дарит.
Искренне душа да поет,
Каждое мгновение пусть вдохновение несет.
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил придаст,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст сил и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела, Иван,
Прими поздравления!
***
Твое имя Иван — лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
Ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть грустит и радуется,
Ты верь ему, он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
Ваня! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на полпути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое лучшее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пусть твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствия и интересные приключения!
***
Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — отважным парнем! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя будут все дороги к большому успеху. Иван, будь здоров, крепок, бодрый, сильный, умный, красивый, любимый и в целом безупречен.
Значение имени Иван
С древнееврейского Иван означает «Божья милость». И эти добрые и светлые мальчики действительно радостью и милостью, которую Всевышний дарит родителям. Говоря о том, что означает имя Иван, следует отметить такие положительные черты, как доброта, нежность и сила.