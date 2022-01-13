14 января отмечают день ангела Василия. Именины празднуются в честь Дня памяти святого Василия Великого. Также на эту дату приходится Старый Новый год.

Святителя Василия Великого считают покровителем земледелия. Именно с ним связано обычай засева домов пшеницей с соответствующими поговорками.

В этот день не забудьте поздравить знакомых обладателей этого имени с именинами. В честь этого Факты ICTV подготовили поздравления в СМС, стихах и открытках с днем ангела Василия.

Поздравления с днем ангела Василия в СМС

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Желаем чудеснейших дней,

Чтоб быть, наш Василь, веселей!

Пусть жизнь, будто речка, течет,

Успехи тебе принесет!

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Приветствую тебя, Василий, с днем ​​ангела. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Прочных сил и уверенных позиций, правильных решений и гениальных идей, верной любви и настоящих друзей.

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Приветствую тебя, Вася, будь мужественным и целеустремленным, иди твердыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!

Поздравления с днем ангела Василия в стихах

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Поздравляю, Василий, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.

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Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

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Желаю, Вася, в этот час,

Чтоб ты во всем успешен был,

Чтобы энергии запас

Ты в русло нужное пустил!

Желаю искренней любви

И только преданных друзей!

Лишь позитив всегда лови,

Чтоб мир царил в душе твоей!

Поздравления с днем ангела Василия в открытках

Значение имени Василий

Имя Василий древнегреческого происхождения и в переводе означает царственный.

Василий обычно отличается от других ребят. Пока большинство детей веселится, играет и бегает по двору, парень спокоен и уравновешен. Он никогда не хулиганит. Он любит проводить время в одиночестве, ему нравятся спокойные развлечения, например, чтение книг или настольные игры.

Взрослого Василия отличает спокойствие и даже некоторая флегматичность. Он не любить торопить события и при этом обладает настойчивостью.