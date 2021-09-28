В октябре 2021 года украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Государственный праздник и официальный выходной приходится на четверг, 14 октября. Следующий день, 15 октября (пятница) также будет нерабочим. Но его придется отработать в субботу, 23 числа.

Таким образом украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — 14, 15, 16 и 17 октября.

День защитников и защитниц Украины начали отмечать в 2014 году. Этот праздник установлен указом Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Дата выбрана неслучайно, поскольку 14 октября также отмечают большой религиозный праздник — Покрову Пресвятой Богородицы.

Для запорожских казаков этот день был очень важным. Они верили, что Пресвятая Богородица оберегает их от всех бед и несчастий. 14 октября также отмечается День украинского казачества.

В этот день принято воспевать героев, которые отстаивают и защищают честь и территорию нашей страны, а также почтить память погибших на фронте.

Кстати, День защитников и защитниц заменил День советской армии, который ранее отмечали 23 февраля. Хотя некоторые украинцы продолжают придерживаться привычки и поздравлять защитников в феврале.

Ранее мы писали, что подарить на День защитников и защитниц Украины. Бесспорно, отличным будет подарок, который непосредственно связан с хобби человека.

Для мужчин это могут быть презенты, связанные с рыбалкой, или, например, набор инструментов. Женщин порадуют товары для рукоделия — шитье, вязание, вышивки или другого творчества.

Стоит заметить, что цена подарка не имеет значения. Главное — внимание. Поздравить можно и просто искренними словами, поблагодарив наших защитников за нелегкий труд.