В календаре на октябрь 2021 можно найти один государственный праздник, а также один православный. Практически каждый день украинцы будут отмечать профессиональные праздники.

В среде осени их отмечают риэлторы, художники, учителя, юристы, и даже анестезиологи.

Стоит также акцентировать свое внимание на Дне автомобилиста и дорожника — в Украине огромное количество тех, кто связал свою жизнь с вождением, перевозкой пассажиров и различных грузов.

Традиционно, 14 октября украинцы отмечают великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Он знаменует собой начало свадебного сезона.

Напомним, что 14 октября — День защитников и защитниц Украины. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями для украинцев.

Праздники в октябре 2021 — список

1 октября — Международный день пожилых людей

2 октября — Международный день ненасилия

3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы

4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

5 октября — Всемирный день учителей

8 октября — День юриста

9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора

10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья

14 октября — День защитника Украины , День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы

15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости

16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия

17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности

20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы

21 октября — Международный день кредитных союзов

23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)

24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения

25 октября — День маркетолога

28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны

31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря

В октябре 2021 года православных праздников не так уж и много. В этом месяце огромное количество однодневных праздников, и лишь 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы.

Узнать подробнее о православных праздниках 2021 можно в календаре Фактов ICTV.