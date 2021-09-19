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Праздники в Украине

Покров и День защитника: календарь праздников на октябрь 2021

19 сентября, 12:00 Микола Олефіренко
Осень

В календаре на октябрь 2021 можно найти один государственный праздник, а также один православный. Практически каждый день украинцы будут отмечать профессиональные праздники.

В среде осени их отмечают риэлторы, художники, учителя, юристы, и даже анестезиологи.

Стоит также акцентировать свое внимание на Дне автомобилиста и дорожника — в Украине огромное количество тех, кто связал свою жизнь с вождением, перевозкой пассажиров и различных грузов.

Традиционно, 14 октября украинцы отмечают великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Он знаменует собой начало свадебного сезона.

Напомним, что 14 октября — День защитников и защитниц Украины. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями для украинцев.

Праздники в октябре 2021 — список

  • 1 октября — Международный день пожилых людей
  • 2 октября — Международный день ненасилия
  • 3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы
  • 4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 5 октября — Всемирный день учителей
  • 8 октября — День юриста
  • 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора
  • 10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника,  Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
  • 14 октября —  День защитника Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
  • 16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
  • 17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
  • 21 октября — Международный день кредитных союзов
  • 23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения
  • 25 октября — День маркетолога
  • 28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
  • 29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны
  • 31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря

В октябре 2021 года православных праздников не так уж и много. В этом месяце огромное количество однодневных праздников, и лишь 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. 

Узнать подробнее о православных праздниках 2021 можно в календаре Фактов ICTV.

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