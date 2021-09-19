В календаре на октябрь 2021 можно найти один государственный праздник, а также один православный. Практически каждый день украинцы будут отмечать профессиональные праздники.
В среде осени их отмечают риэлторы, художники, учителя, юристы, и даже анестезиологи.
Стоит также акцентировать свое внимание на Дне автомобилиста и дорожника — в Украине огромное количество тех, кто связал свою жизнь с вождением, перевозкой пассажиров и различных грузов.
Традиционно, 14 октября украинцы отмечают великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Он знаменует собой начало свадебного сезона.
Напомним, что 14 октября — День защитников и защитниц Украины. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями для украинцев.
Праздники в октябре 2021 — список
- 1 октября — Международный день пожилых людей
- 2 октября — Международный день ненасилия
- 3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы
- 4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 5 октября — Всемирный день учителей
- 8 октября — День юриста
- 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора
- 10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
- 14 октября — День защитника Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
- 16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
- 17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
- 21 октября — Международный день кредитных союзов
- 23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
- 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения
- 25 октября — День маркетолога
- 28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны
- 31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря
В октябре 2021 года православных праздников не так уж и много. В этом месяце огромное количество однодневных праздников, и лишь 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы.
Узнать подробнее о православных праздниках 2021 можно в календаре Фактов ICTV.