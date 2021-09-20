14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. До 2021 року свято називалося День захисника України.

Це важливе свято для всіх жителів України, оскільки в цей день прийнято славити героїв, які відстоюють і захищають честь і територію нашої країни. Варто зазначити, що про героїв важливо згадувати не лише раз на рік, однак ця дата – чудовий привід для того, щоб вручити презент. Що подарувати на День захисників і захисниць України 2021 – далі в матеріалі.

Чудовим подарунком стане такий, що безпосередньо пов’язаний із хобі людини. Для цього необхідно знати, чим вона захоплюється і що їй подобається робити.

Для чоловіків це можуть бути презенти, пов’язані з риболовлею, або, наприклад, набір інструментів.

Для жінок це можуть бути товари для рукоділля – шиття, в’язання, вишивки або іншої творчості.

Також чудовим подарунком стане книга, адже читання – це гарний спосіб розслабитися та відволіктися. Дізнайтеся жанр або улюбленого автора та вирушайте до книжкового магазину.

На День захисників і захисниць України можна подарувати техніку. Це не обов’язково дорогий смартфон або велика плазма. Можна презентувати навушники, розумний браслет, відеореєстратор, локаційний брелок, флешку або портативну зарядку.

Чудовим подарунком буде і той, який стане в нагоді у побуті – кружка, тарілка, іменна ложка, розкладний ніж, термос або набір контейнерів для їжі. Скромно, але корисно.

Безпрограшним варіантом подарунка стане сертифікат на вибір – це може бути якийсь майстер-клас чи екскурсія до цікавого місця. Однак краще, якщо він буде для двох, оскільки ходити без компанії – не завжди комфортно.

Найкращий презент – зроблений власноруч. Не знаєте, що подарувати на День захисників і захисниць України – зробіть самі.

Це може бути букет, наприклад, із солодощів чи улюблених ласощів. Можна просто презентувати красиву коробку і покласти в неї щось цікаве – шкарпетки, шоколадки, блокнот, ручку тощо.

Що ще можна подарувати на День захисників і захисниць України:

Портмоне або гаманець;

Туристичний міні-набір;

Ароматизатор для машини;

Термокружку;

Флягу з гравіюванням;

Символічну прикрасу;

Оригінальну футболку або світшот;

Обкладинку на документи;

Чохол для телефону;

Візитницю тощо.

Пам’ятайте, що ціна подарунка – не має значення. Головне – увага. Привітати можна і просто щирими словами, подякувавши їм за нелегку працю.