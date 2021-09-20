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Книга чи локаційний брелок: що подарувати на День захисників і захисниць України

20 Вересня, 17:10 Каріна Зуєва
Книга чи локаційний брелок: що подарувати на День захисників і захисниць України
Sources: Pexels, Unsplash

14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. До 2021 року свято називалося День захисника України.

Це важливе свято для всіх жителів України, оскільки в цей день прийнято славити героїв, які відстоюють і захищають честь і територію нашої країни. Варто зазначити, що про героїв важливо згадувати не лише раз на рік, однак ця дата – чудовий привід для того, щоб вручити презент. Що подарувати на День захисників і захисниць України 2021 – далі в матеріалі.

Чудовим подарунком стане такий, що безпосередньо пов’язаний із хобі людини. Для цього необхідно знати, чим вона захоплюється і що їй подобається робити.

Для чоловіків це можуть бути презенти, пов’язані з риболовлею, або, наприклад, набір інструментів.

Рыбалка

Для жінок це можуть бути товари для рукоділля – шиття, в’язання, вишивки або іншої творчості.

вязание

Також чудовим подарунком стане книга, адже читання – це гарний спосіб розслабитися та відволіктися. Дізнайтеся жанр або улюбленого автора та вирушайте до книжкового магазину.

книга

На День захисників і захисниць України можна подарувати техніку. Це не обов’язково дорогий смартфон або велика плазма. Можна презентувати навушники, розумний браслет, відеореєстратор, локаційний брелок, флешку або портативну зарядку.

навушники

Чудовим подарунком буде і той, який стане в нагоді у побуті – кружка, тарілка, іменна ложка, розкладний ніж, термос або набір контейнерів для їжі. Скромно, але корисно.

Безпрограшним варіантом подарунка стане сертифікат на вибір – це може бути якийсь майстер-клас чи екскурсія до цікавого місця. Однак краще, якщо він буде для двох, оскільки ходити без компанії – не завжди комфортно.

Найкращий презент – зроблений власноруч. Не знаєте, що подарувати на День захисників і захисниць України – зробіть самі.

Це може бути букет, наприклад, із солодощів чи улюблених ласощів. Можна просто презентувати красиву коробку і покласти в неї щось цікаве – шкарпетки, шоколадки, блокнот, ручку тощо.

Що ще можна подарувати на День захисників і захисниць України:

  • Портмоне або гаманець;
  • Туристичний міні-набір;
  • Ароматизатор для машини;
  • Термокружку;
  • Флягу з гравіюванням;
  • Символічну прикрасу;
  • Оригінальну футболку або світшот;
  • Обкладинку на документи;
  • Чохол для телефону;
  • Візитницю тощо.

Пам’ятайте, що ціна подарунка – не має значення. Головне – увага. Привітати можна і просто щирими словами, подякувавши їм за нелегку працю.

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Теги
День захисника України , Подарунки , Подарунки до свят
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