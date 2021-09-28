У жовтні 2021 року українців чекають додаткові вихідні з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Державне свято та офіційний вихідний припадає на четвер, 14 жовтня. Наступний день, 15 жовтня (п’ятниця) також буде неробочим. Але його доведеться відпрацювати у суботу, 23 числа.

Таким чином українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – 14, 15, 16 та 17 жовтня.

День захисників і захисниць України почали відзначати у 2014 році. Це свято встановлене указом Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України.

Дата обрана невипадково, оскільки 14 жовтня також святкують велике релігійне свято – Покрову Пресвятої Богородиці.

Для запорізьких козаків цей день був дуже важливим. Вони вірили, що Пресвята Богородиця оберігає їх від всіх бід і нещасть. 14 жовтня також відзначається День українського козацтва.

У цей день заведено славити героїв, які відстоюють і захищають честь і територію нашої країни, а також вшановувати пам’ять загиблих на фронті.

До речі, День захисників і захисниць замінив День радянської армії, який раніше відзначали 23 лютого. Хоча деякі українці продовжують дотримуватися звички і вітати захисників у лютому.

Раніше ми писали, що подарувати на День захисників і захисниць України. Безперечно, чудовим подарунком стане такий, що безпосередньо пов’язаний із хобі людини.

Для чоловіків це можуть бути презенти, пов’язані з риболовлею, або, наприклад, набір інструментів. Жінок потішать товари для рукоділля – шиття, в’язання, вишивки або іншої творчості.

Варто зауважити, що ціна подарунка не має значення. Головне – увага. Привітати можна і просто щирими словами, подякувавши нашим захисникам за нелегку працю.