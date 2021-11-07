Совсем скоро наступит волшебная пора — новогодние и рождественские праздники. Приятным бонусом является то, что они отмечаются на государственном уровне, а это значит, что всех нас ждут дополнительные выходные дни.

Выходные дни на Новый год и Рождество 2022 — далее в материале.

На зимние праздники в 2021 и 2022 году украинцы получат три длительных уикенда. Первые выходные нас ожидают на католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря, однако эта дата выпадает на субботу, а значит — переносится на понедельник. Получается, граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд — 25, 26 и 27 числа.

Следующие выходные ожидают украинцев на Новый год, который также приходится на субботу, в связи с чем переносится на понедельник. В этом случае уикенд приходится на 1, 2 и 3 числа.

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово. В 2022 году оно приходится на пятницу. Официальными выходными днями будут 7, 8 и 9 числа.

Согласно статье 53 Кодекса законов о труде Украины, предпраздничные рабочие дни — 24 декабря, 31 декабря и 6 января — будут сокращены на один час.

Зимние каникулы у детей в учебных заведениях должны начаться 27 декабря и продлиться до 9 января. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией возможны изменения.