По случаю Международного женского дня, который отмечают 8 марта, украинцев ждут дополнительные выходные.

В этом году праздник приходится на вторник, поэтому все будут отдыхать четыре дня подряд – с 5 по 8 марта включительно.

Понедельник 7 марта также был объявлен выходным, однако его придется отработать в субботу, 12 марта. Такие изменения регламентируются распоряжением Кабинета Министров №1004-р от 26 августа 2021 года.

В общем, в первый месяц весны будет 22 рабочих дня и девять официальных выходных.

Напомним, что Международный женский день отмечается в память о культурных, политических и социально-экономических достижениях женщин.

Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного он получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций.

Идею празднования подала немецкая феминистка Клара Цеткин на конференции в 1910 году. Она предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Однако дату 8 марта выбрали позже.

Кроме Международного женского дня, в марте украинцы будут отмечать и другие праздники. Среди них – День писателя (3 марта), День диджея (9 марта), День таксиста (22 марта), День театра (27 марта). Список праздников на март 2022 – смотрите в календаре Фактов ICTV.