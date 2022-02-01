Церковный календарь на март 2022 года насчитывает немало праздников, которые являются важными для всех верующих. В частности, в первый месяц весны отмечается Масленица, а потом начинается Великий пост.

Также на март приходятся две Вселенских родительских субботы, во время которых принято поминать покойных родственников, друзей или знакомых.

Список церковных праздников в марте 2022: