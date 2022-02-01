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Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2022

1 февраля 2022, 17:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
церковь
Источник: Pexels

Церковный календарь на март 2022 года насчитывает немало праздников, которые являются важными для всех верующих. В частности, в первый месяц весны отмечается Масленица, а потом начинается Великий пост.

Также на март приходятся две Вселенских родительских субботы, во время которых принято поминать покойных родственников, друзей или знакомых.

Список церковных праздников в марте 2022:

  • 28 февраля — 4 марта — Масленица;
  • 1 марта — мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;
  • 2 марта – великомученика Феодора Тирона, праведной Мириамны;
  • 3 марта — святителя Льва I, папы Римского, преподобного Космы Яхромского;
  • 4 марта — апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архипа;
  • 5 марта – преподобного Льва, епископа Катанского;
  • 6 марта — прощенное воскресенье, окончание Масленицы;
  • 7 марта – начало Великого поста;
  • 8 марта – священномученика Поликарпа, преподобного Александра;
  • 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, преподобного Эразма Печерского;
  • 10 марта – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
  • 11 марта – святителя Порфирия, архиепископа Газского;
  • 12 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника;
  • 13 марта — священномученика Арсения (Мациевича), преподобного Василия исповедника;
  • 14 марта – преподобной мученицы Евдокии;
  • 15 марта — День Чудотворной иконы Божией Матери;
  • 16 марта – Волоколамской иконы Божией Матери;
  • 17 марта – преподобного Герасима Вологодского;
  • 18 марта – иконы Божией Матери Воспитания;
  • 19 марта — Вселенская родительская суббота;
  • 20 марта – День весеннего равноденствия, собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, Корецкая икона Божией Матери Спутница грешных;
  • 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского;
  • 22 марта – Сорок святых или День всех святых;
  • 23 марта – мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и Руфина;
  • 24 марта – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского;
  • 25 марта – Лиддской нерукотворной иконы Божией Матери;
  • 26 марта — Вселенская родительская суббота;
  • 27 марта – преподобного Венедикта;
  • 28 марта – Мученика Агапия и с ним семи мучеников;
  • 29 марта – мученика Савина Египетского;
  • 30 марта – День святого Алексия или Теплого Алекса;
  • 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
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Теги
Календарь , релігійне свято
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