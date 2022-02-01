Церковный календарь на март 2022 года насчитывает немало праздников, которые являются важными для всех верующих. В частности, в первый месяц весны отмечается Масленица, а потом начинается Великий пост.
Также на март приходятся две Вселенских родительских субботы, во время которых принято поминать покойных родственников, друзей или знакомых.
Список церковных праздников в марте 2022:
- 28 февраля — 4 марта — Масленица;
- 1 марта — мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;
- 2 марта – великомученика Феодора Тирона, праведной Мириамны;
- 3 марта — святителя Льва I, папы Римского, преподобного Космы Яхромского;
- 4 марта — апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архипа;
- 5 марта – преподобного Льва, епископа Катанского;
- 6 марта — прощенное воскресенье, окончание Масленицы;
- 7 марта – начало Великого поста;
- 8 марта – священномученика Поликарпа, преподобного Александра;
- 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, преподобного Эразма Печерского;
- 10 марта – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
- 11 марта – святителя Порфирия, архиепископа Газского;
- 12 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника;
- 13 марта — священномученика Арсения (Мациевича), преподобного Василия исповедника;
- 14 марта – преподобной мученицы Евдокии;
- 15 марта — День Чудотворной иконы Божией Матери;
- 16 марта – Волоколамской иконы Божией Матери;
- 17 марта – преподобного Герасима Вологодского;
- 18 марта – иконы Божией Матери Воспитания;
- 19 марта — Вселенская родительская суббота;
- 20 марта – День весеннего равноденствия, собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, Корецкая икона Божией Матери Спутница грешных;
- 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского;
- 22 марта – Сорок святых или День всех святых;
- 23 марта – мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и Руфина;
- 24 марта – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского;
- 25 марта – Лиддской нерукотворной иконы Божией Матери;
- 26 марта — Вселенская родительская суббота;
- 27 марта – преподобного Венедикта;
- 28 марта – Мученика Агапия и с ним семи мучеников;
- 29 марта – мученика Савина Египетского;
- 30 марта – День святого Алексия или Теплого Алекса;
- 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.