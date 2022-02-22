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Вихідні на 8 березня: скільки відпочиватимуть українці

22 Лютого 2022, 15:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Міжнародний жіночий день
Джерело: Depositphotos

З нагоди Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, українців чекають додаткові вихідні.

Цьогоріч свято припадає на віторок, тому всі відпочиватимуть чотири дні поспіль –  з 5 по 8 березня включно.

Понеділок 7 березня також оголосили вихідним, проте його доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня. Такі зміни регламентуються розпорядженням Кабінету міністрів №1004-р від 26 серпня 2021 року.

Загалом в перший місяць весни буде 22 робочих дні та дев’ять офіційних вихідних.

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Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день відзначається на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

Вперше свято відзначили в США в 1909 році, а статус міжнародного воно отримало в 1977 році після рішення Організації об’єднаних націй.

Ідею святкування подала німецька феміністка Клара Цеткін на конференції в 1910 році. Вона запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ’я та емансипацію. Проте дату 8 березня обрали пізніше.

Окрім Міжнародного жіночого дня, у березні українці відзначатимуть й інші свята. Серед них – День письменника (3 березня), День діджея (9 березня), День таксиста (22 березня), День театру (27 березня). Список свят на березень 2022 – дивіться у календарі Фактів ICTV.

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Теги
8 березня , Міжнародний жіночий день
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