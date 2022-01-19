Крещение 2022: поздравления в СМС

19 января отмечают Крещение Господне. В 2022 году этот важный церковный праздник пришелся на среду.
Крещение является христианским праздником, который установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Традиционно в этот день верующие купаются в водоемах, где предварительно оборудуется специальное место для входа в воду. Для этого во льду делают большой крест.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Крещением 2022 в СМС.
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Смоет прегрешения без следа
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
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На Крещение Господне
Хочется вам пожелать,
Чтоб водица всколыхнулась
И смогла вам силы дать.
Пусть молитва ваша к Богу
Превратится в благодать
Свет божественный дорогу
Впредь пусть станет освещать.
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С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!
Добра — тебе, достатка — дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!
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Пусть крещенские морозы
Унесут беду и слезы
И добавят в жизнь веселья,
Счастья, радости, везенья!
Будьте к празднику готовы —
Очень веселы, здоровы,
Чтобы в проруби купаться
И здоровеньким остаться!
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С Крещением Господним
Сердечно поздравляю.
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
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Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлет благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
Пусть добро приходит чаще,
Живется в мире, естся слаще.
Здоровье крепкое пусть будет,
И счастье вас собой балует.