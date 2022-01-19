19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Вважається, що цього дня на річці Йордан хрестили Ісуса Христа. Факти ICTV зібрали цікаві привітання з Водохрещем, щоб ви могли привітати із цим світлим святом усіх рідних та близьких людей.

Вітання з Хрещенням Господнім

Нехай у цей день вам не будуть страшні жодні морози та хвороби, а на душі завжди буде тепло. З Хрещенням Господнім!

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У Хрещенські морози

Нехай свята й чиста вода

Змиє печалі та сльози,

Нехай співає душа.

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Вітаємо з Водохрещем! Нехай морози будуть не в серці, а на вулиці, але навіть вони нехай вас ніколи більше не турбують!

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Нехай у сніжний та морозний день Господнього Хрещення

Ти не боїшся крижаної води,

Нехай отримаєш божественне благословення

І хворіти не будеш ти!

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З Водохрещем! Бажаємо вам удачі, спокою, гармонії, миру в душі та в сім’ї. Нехай водохресна вода змиє всі печалі, щоб у житті не було місця смутку.

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З Водохрещем! Бажаємо любові, удачі, злагоди. Нехай хвороби вас оминають, а настрій завжди буде чудовим.

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Вітаю з Водохрещем! Бажаю небесної благодаті, спокою та радості, нехай ангели-охоронці завжди вас оберігають!

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Бажаю, щоб у день Хрещення Господнього вас оминали усі біди, щоб у житті не було прикростей, а були лиш мир, щастя та спокій.

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Сьогодні день Водохреща! Нехай у серці завжди палає любов, у домі буде затишок, а в душі спокій та гармонія.

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З Хрещенням Господнім вітаємо,

Щиро, від усього серця бажаємо

Щастя, миру, добра

І душевного тепла.

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Нехай всі морози і хвороби вас більше не лякають, адже ангел-охоронець завжди захищатиме вас. Бажаємо доброго здоров’я, щастя, радості, нехай лишаться в минулому всі негаразди! З Хрещенням Господнім!

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Нехай у цей день відступлять хвороби

І злагоду вдасться в душі віднайти,

Бажаємо щастя, удачі, любові,

Збулося щоб все, про що мрієш ти.

З Водохрещем!

У день Водохреща традиційно святять воду в церкві або біля водоймищ. Вважається, що ця вода набуває лікувальних властивостей, які може зберігати протягом року, і не псується.

У наші дні досі існує обряд купання в хрещенській ополонці — людина, що скупається там, вірить, що це допоможе їй залишатися здоровою цілий рік.

Якщо у вас немає можливості привітати знайомих зі святом особисто, зустрівшись хрещенським ранком біля ополонки, наприклад, тоді СМС-привітання з Водохрещем з цього матеріалу будуть для вас дуже доречними.