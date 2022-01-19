19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Вважається, що цього дня на річці Йордан хрестили Ісуса Христа. Факти ICTV зібрали цікаві привітання з Водохрещем, щоб ви могли привітати із цим світлим святом усіх рідних та близьких людей.
Вітання з Хрещенням Господнім
Нехай у цей день вам не будуть страшні жодні морози та хвороби, а на душі завжди буде тепло. З Хрещенням Господнім!
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У Хрещенські морози
Нехай свята й чиста вода
Змиє печалі та сльози,
Нехай співає душа.
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Вітаємо з Водохрещем! Нехай морози будуть не в серці, а на вулиці, але навіть вони нехай вас ніколи більше не турбують!
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Нехай у сніжний та морозний день Господнього Хрещення
Ти не боїшся крижаної води,
Нехай отримаєш божественне благословення
І хворіти не будеш ти!
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З Водохрещем! Бажаємо вам удачі, спокою, гармонії, миру в душі та в сім’ї. Нехай водохресна вода змиє всі печалі, щоб у житті не було місця смутку.
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З Водохрещем! Бажаємо любові, удачі, злагоди. Нехай хвороби вас оминають, а настрій завжди буде чудовим.
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Вітаю з Водохрещем! Бажаю небесної благодаті, спокою та радості, нехай ангели-охоронці завжди вас оберігають!
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Бажаю, щоб у день Хрещення Господнього вас оминали усі біди, щоб у житті не було прикростей, а були лиш мир, щастя та спокій.
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Сьогодні день Водохреща! Нехай у серці завжди палає любов, у домі буде затишок, а в душі спокій та гармонія.
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З Хрещенням Господнім вітаємо,
Щиро, від усього серця бажаємо
Щастя, миру, добра
І душевного тепла.
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Нехай всі морози і хвороби вас більше не лякають, адже ангел-охоронець завжди захищатиме вас. Бажаємо доброго здоров’я, щастя, радості, нехай лишаться в минулому всі негаразди! З Хрещенням Господнім!
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Нехай у цей день відступлять хвороби
І злагоду вдасться в душі віднайти,
Бажаємо щастя, удачі, любові,
Збулося щоб все, про що мрієш ти.
З Водохрещем!
У день Водохреща традиційно святять воду в церкві або біля водоймищ. Вважається, що ця вода набуває лікувальних властивостей, які може зберігати протягом року, і не псується.
У наші дні досі існує обряд купання в хрещенській ополонці — людина, що скупається там, вірить, що це допоможе їй залишатися здоровою цілий рік.
Якщо у вас немає можливості привітати знайомих зі святом особисто, зустрівшись хрещенським ранком біля ополонки, наприклад, тоді СМС-привітання з Водохрещем з цього матеріалу будуть для вас дуже доречними.