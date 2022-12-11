Ретроградным Меркурием называют оптическую иллюзию, когда кажется, что планета движется в обратную сторону. Астрологи говорят, что ретроградное движение ставит на паузу все сферы жизни, за которые отвечает планета.

В 2023 году будет четыре периода ретроградного Меркурия. Даты:

1 января – 18 января 2023 года

21 апреля – 15 мая 2023 года

23 августа – 15 сентября 2023 года

13 декабря 2023 года – 1 января 2024 года

На какие сферы жизни влияет Меркурий:

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Чем опасен ретроградный Меркурий

С точки зрения науки, оптическая иллюзия вряд ли может повлиять на вашу земную жизнь. Однако астрологи убеждены, что когда планета начинает обратное движение, то все процессы, за которые она отвечает, тормозятся. На мгновение может показаться, что все выходит из-под контроля. Могут возникать проблемы или препятствия, которые мешают воплощать запланированное.

Именно поэтому в период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют быть особенно внимательными с документами. Если есть возможность отложить подписание важных контрактов, то лучше подождать. Также лучше воздержаться от масштабных инвестиций и открытия бизнеса. Лучше в это время не менять работу и жилье, а также не отправляться в дальний путь.