Сретение Господне – одна из важных дат в церковном календаре, которую отмечают все верующие. Раньше важная дата касалась встречи холодной зимы и грядущей весны, но позже праздник приобрел религиозный характер.

Что такое Сретение Господне — читайте далее в материале.

Чтобы разобраться в празднике, нужно сначала выяснить, когда его отмечают. Традиционно, он приходится на 40 день после Рождества Христова, и в 2023 году отмечается 15 февраля.

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Евангелия от Луки описывает события, которые стали причиной появления праздника. Сретение — это также значит встреча, которая стала очень важной в жизни Иисуса.

История гласит, что на 40 день после Рождества, Христа принесли в храм для причастия. Они встретили старца Симеона Богоприемника, который занимался переводом религиозного письма. В одной из работ он увидел настоящее пророчество — Дева Мария родит Спасителя. К Симеону спустился ангел, который подтвердил эти слова, и добавил, что в момент встречи с Иисусом душа старца отправится в рай.

Летописец взял в руки младенца, поднял над головой и заявил, что это Спаситель человечества. После этого он скончался. За этим наблюдала Анна-пророчица, которая пошла рассказывать радостную новость в Иерусалим.

Традиции

В этот день верующие обязательно идут в храм, чтобы стать свидетелем литургии. В церкови также нужно освятить свечи и взять с собой святую воду домой. Целебной водой стоит окропить дом, а также напоить скот — жилье будет защищено от нечисти, а животные не будут болеть.

Также на праздник принято накрывать на стол и собираться в кругу семьи.

Помимо Сретения Господнего, февраль принес украинцам огромное количество праздников — к примеру, на конец зимы приходится Масленица, которая продлится целую неделю. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.