Масленица — церковный праздник, который длится целую неделю. Он приходится прямо перед Великим постом, и порадует своим разнообразием.

Как и в любой церковный праздник, Масленица имеет свои традиции — из года в год они передаются и придерживаются верующими. Чтобы встретить неделю правильно, нужно вспомнить все тонкости события.

Традиции Масленицы — далее в материале.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что праздник отмечается всю неделю — в 2023 году приходится 20 по 26 февраля.

Понедельник 20 февраля — “встреча”. В первый день праздника принято ходить в гости к родным. Если есть заморозки — можно покататься на ледяных горках или же устроить посиделки. Гостей принято угощать блинами, и при этом нужно поминать покойных родных.

Вторник 21 февраля — “заигрыши”. Традиционно, второй день Масленицы посвящали смотринам — молодежь присматривала себе пару на всю жизнь. Церковь запрещала играть свадьбу до Пасхи, и к этому времени можно присмотреться к кандидатам.

Среда 22 февраля — “лакомка”. В этот день за праздничным столом должны быть только близкие. Мама жены приглашает своего зятя на блины — чем богаче стол, тем крепче будет семья.

Четверг 23 февраля — “разгул”. В этот день принято устраивать ярмарки и базары — центральные площади быстро превращаются в длинные коридоры со всевозможными товарами и развлечениями.

Пятница 24 февраля — “тещины вечерки”. Теперь очередь зятя накрывать на стол для своей тещи. Зачастую мама жены приходит с подругами, чтобы показать, какой у нее заботливый родственник.

Суббота 25 февраля — “золовкины посиделки”. В этот день жена угощает семью своего друга. Принято также и дарить подарки сестрам мужа.

Воскресенье 26 февраля — “прощеное воскресенье”. В последний день Масленицы нужно попросить прощения у всех родных и друзей. Это поможет чистить душу перед Великим постом. Да и самому стоит простить все обиды.

Февраль идет полным ходом — скоро наступит март. Первый месяц весны подготовил украинцам огромное количество праздников. К примеру, на 8 марта приходится Международный женский день. Посмотреть календарь праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.