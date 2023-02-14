Уже в феврале 2023 начнется самый строгий Великий пост, который приурочен к Светлому Христовому Воскресению — Пасхе.

Так, в 2023 году Великий пост начнется 22 февраля и завершится 6 апреля по григорианскому и новоюлианскому календарях, с 27 февраля по 15 апреля — по юлианскому. Пасху соответственно календарям верующие отметят 9 и 16 апреля.

Пост — это время, когда можно очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику. В этот период советуют отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая больше времени самопознанию и молитвам.

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