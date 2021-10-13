14 октября в нашей стране отмечают важный государственный праздник — День защитников и защитниц Украины.

В этот день поздравляют не только мужчин, но и женщин. В первую очередь тех, кто служит или служил в Вооруженных силах Украины. Факты ICTV подготовили яркие поздравления в картинках с Днем защитников и защитниц Украины, чтобы вы смогли поздравить тех, кто имеет к нему непосредственное отношение.

До 2021 года праздник назывался День защитника Украины и был установлен пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. С 2015 года эта дата является нерабочей, благодаря чему украинцы получили дополнительный выходной день.

Так, в 2021 году украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — 14, 15, 16 и 17 числа. Однако им придется отработать один выходной день в субботу — 23 октября.

До этого в Украине отмечали День защитника Отечества 23 февраля. О желании перенести праздник на другую дату и дать ему новое название Петр Порошенко заявил в День Независимости Украины.

Дата выбрана символично, поскольку 14 октября также отмечают День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

Детальнее об истории праздника День защитников и защитниц Украины — читайте на Фактах ICTV.

Кроме того, ранее мы писали, куда пойти в Киеве на День защитников и защитниц Украины, поскольку в эту дату проходит немало мероприятий.