Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

Лучшие поздравления в СМС с Покровом Пресвятой Богородицы

13 октября 2021, 16:33 Каріна Зуєва
Покрова пресвятої Богородиці

14 октября православные христиане отмечают один из самых великих церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день чтят память Божией Матери, вспоминая, как она защитила молящихся от врагов, накрыв их своим белым покровом.

В этот день у Богородицы принято просить о здоровье, любви, семейной жизни и заступничестве. Кроме того, также поздравляют всех близких, желая им счастливой жизни. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Покровом Пресвятой Богородицы.

 ***

Пусть Богородицы Покров,
Теплом любви согреет дом,
Удачей, радостью большой,
Друзей и близких добротой.
Пусть будет Господом, храним
И, в счастье вечном, негасим,
Очаг семейного тепла,
Чтоб чашу благ испить до дна.

***

Под звон благовеста напевный,
Пусть благость на вас снизойдет,
Покровом Царицы Небесной,
Укроет от бед и невзгод!
Пусть счастье вам жизнь осияет,
В семье воцарится любовь,
На истинный путь направляет,
Пусть Матери Божьей Покров!

***

С Покровом поздравление
Я приношу тебе.
Пусть благо и везение
В твоей живут судьбе.

***

Желаю, чтобы все молитвы
До Богоматери дошли.
Чтоб вы красиво и с улыбкой
По жизненной дороге шли.
И чтоб тяжелые болезни
Вас не касались никогда.
А счастье, благостная вера
Сопутствовали вам всегда!

***

Пусть Богородицы Покров
От бед укроет и ненастья,
Теплом любви согреет кров,
Одарит радостью и счастьем!
Пусть оградит он дом от зла,
Хранит в нем мир и понимание,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Мечты исполнит и желания!

Детальнее о истории и традициях праздника Покров Пресвятой Богородицы — читайте на Фактах ICTV.

Стоит отметить, что сегодня, 14 октября, в Украине также отмечают День защитника и защитниц и День казачества.

Читайте также:
Лучшие поздравления в СМС с Покровом Пресвятой БогородицыЦерковный календарь на октябрь 2021 — список праздников

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка