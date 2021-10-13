14 октября православные христиане отмечают один из самых великих церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день чтят память Божией Матери, вспоминая, как она защитила молящихся от врагов, накрыв их своим белым покровом.

В этот день у Богородицы принято просить о здоровье, любви, семейной жизни и заступничестве. Кроме того, также поздравляют всех близких, желая им счастливой жизни. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Покровом Пресвятой Богородицы.

***

Пусть Богородицы Покров,

Теплом любви согреет дом,

Удачей, радостью большой,

Друзей и близких добротой.

Пусть будет Господом, храним

И, в счастье вечном, негасим,

Очаг семейного тепла,

Чтоб чашу благ испить до дна.

***

Под звон благовеста напевный,

Пусть благость на вас снизойдет,

Покровом Царицы Небесной,

Укроет от бед и невзгод!

Пусть счастье вам жизнь осияет,

В семье воцарится любовь,

На истинный путь направляет,

Пусть Матери Божьей Покров!



***

С Покровом поздравление

Я приношу тебе.

Пусть благо и везение

В твоей живут судьбе.

***

Желаю, чтобы все молитвы

До Богоматери дошли.

Чтоб вы красиво и с улыбкой

По жизненной дороге шли.

И чтоб тяжелые болезни

Вас не касались никогда.

А счастье, благостная вера

Сопутствовали вам всегда!

***

Пусть Богородицы Покров

От бед укроет и ненастья,

Теплом любви согреет кров,

Одарит радостью и счастьем!

Пусть оградит он дом от зла,

Хранит в нем мир и понимание,

Чтоб жизнь прекрасною была,

Мечты исполнит и желания!

Детальнее о истории и традициях праздника Покров Пресвятой Богородицы — читайте на Фактах ICTV.

Стоит отметить, что сегодня, 14 октября, в Украине также отмечают День защитника и защитниц и День казачества.