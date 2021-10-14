Традиционно 14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Сегодня принято поздравлять героев, которые отстаивают и защищают честь и территорию нашего государства.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем защитника и защитниц Украины в СМС и прозе.
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С большой радостью поздравляю Вас с Днем защитников и защитниц Украины. От всего сердца желаю Вам стойкости, мужества, успехов, материального благополучия, любви, мира и добра! Пусть жизнь принесет много новых успехов и радостных моментов!
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надежный оплот,
И уважение снова растет!
Пусть крепкой будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
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Поздравляю Вас с замечательным праздником — Днем защитника Украины. Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов и процветания. Пусть в Вашем доме царят доверие и мир, а в работе — стабильность!
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Защитник Украины и нашей семьи,
Пусть долгими будут твоей жизни дни.
Ты самый надежный, тебя нет дороже,
Ты мудрый, ты добрый и самый хороший.
И в этот я праздник желаю тебе
Таким оставаться всегда и везде.
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Позвольте поздравить Вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра — Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину. Это — праздник Украины. Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!
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С праздником мужества, славы и силы!
Поздравляем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
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День защитников и защитниц Украины начали отмечать в 2014 году. Этот праздник установлен указом Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.
Дата выбрана неслучайно, поскольку 14 октября также отмечают большой религиозный праздник — Покрову Пресвятой Богородицы.
Кстати, День защитников и защитниц заменил День советской армии, который ранее отмечали 23 февраля. Хотя некоторые украинцы продолжают придерживаться привычки и поздравлять защитников в феврале.