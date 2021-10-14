Традиционно 14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Сегодня принято поздравлять героев, которые отстаивают и защищают честь и территорию нашего государства.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем защитника и защитниц Украины в СМС и прозе.

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С большой радостью поздравляю Вас с Днем защитников и защитниц Украины. От всего сердца желаю Вам стойкости, мужества, успехов, материального благополучия, любви, мира и добра! Пусть жизнь принесет много новых успехов и радостных моментов!

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Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надежный оплот,

И уважение снова растет!

Пусть крепкой будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

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Поздравляю Вас с замечательным праздником — Днем защитника Украины. Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов и процветания. Пусть в Вашем доме царят доверие и мир, а в работе — стабильность!

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Защитник Украины и нашей семьи,

Пусть долгими будут твоей жизни дни.

Ты самый надежный, тебя нет дороже,

Ты мудрый, ты добрый и самый хороший.

И в этот я праздник желаю тебе

Таким оставаться всегда и везде.

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Позвольте поздравить Вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра — Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину. Это — праздник Украины. Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!

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С праздником мужества, славы и силы!

Поздравляем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,

Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.

Радости, счастья, любви вам, добра.

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День защитников и защитниц Украины начали отмечать в 2014 году. Этот праздник установлен указом Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Дата выбрана неслучайно, поскольку 14 октября также отмечают большой религиозный праздник — Покрову Пресвятой Богородицы.

Кстати, День защитников и защитниц заменил День советской армии, который ранее отмечали 23 февраля. Хотя некоторые украинцы продолжают придерживаться привычки и поздравлять защитников в феврале.