Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество. Актеры, музыканты, певцы и другие деятели культуры поздравили украинцев с праздником.

– С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом согласие, достаток, мир, радость и любовь. Веселого Рождества, — пожелала украинская певица Ирина Федишин.

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– Сегодня католическое Рождество! Желаю Вам и себе вкусных, семейных праздников, радости духа, обновления восторга и искрящих глаз! Пусть мечты становятся целями. С Рождеством, – пожелала певица Тина Кароль.

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Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Алексеев и Леся Никитюк выполнили для украинцев под симфоническое сопровождение колядку к Рождеству.

– Позвонил Александр Пономарев. Говорит: колядовать умеешь? Я говорю: давай деньги, заколядую без проблем. Денег не дал, а вот хорошую колядку нам всем на Рождество написал. У меня аж две строчки. Я так старалась, — рассказала украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк.

– Мира, добра, радости! Будьте здоровы, счастливы в кругу семьи и с самыми близкими людьми. С Рождеством! Merry Christmas, – пожелал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

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— Когда мы спим, душа путешествует по мирам, а мостиком ко сну, к этой волшебной метаморфозе жизни, является колыбельная. Мелодия. Слово. Пение. Очаровательная вибрация Вселенной. Именно эту волшебную вибрацию мы хотели передать своей колыбельной в это самое сказочное время года. С Рождеством, — написала певица Руслана о своей колыбельной Ходить сон.

Факты ICTV подготовили искренние поздравления с католическим Рождеством в стихах. Поздравьте своих родных и близких со светлым праздником.