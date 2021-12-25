Сегодня, 25 декабря, отмечают католическое Рождество. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

С этим светлым праздником следует поздравить всех родных и близких. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с католическим Рождеством.

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Волшебством окутана снова земля,

С Рождеством поздравляю сегодня тебя!

И в жизни желаю встретить лишь красоту,

Счастье, радость, успех и людей доброту!А мечты, что таишь от друзей и родных,

Исполняются пусть в этот праздничный миг,

Ведь важнее на свете нет торжества!

Пусть тебя охраняет звезда Рождества!

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Сегодня праздник светлый —

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И всё, о чём мечтали,

Господь исполнит пусть!



***

Священный праздник — Рождество!

Я с ним поздравить вас желаю.

И мир, любовь и торжество

Пусть ваши семьи обретают!

Прекрасный, светлый праздник пусть

Разгонит все ваши печали.

Вы в души не пускайте грусть,

И сбудется, о чем мечтали!



***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!



***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!



***

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.



***

Обычно Рождество отмечают в кругу семьи и близких друзей. В этот день нельзя заниматься физическим трудом, носить старую одежду, ссориться, обижаться или сплетничать.

Также после празднования запрещено убирать еду со стола до самого утра. Считается, что игнорирующие запрет навлекают на себя нищету.

В 2021 году католическое Рождество выпадает на субботу, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной в понедельник (27 декабря).