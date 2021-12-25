Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво. Актори, музиканти, співаки та інші діячі культури привітали українців зі святом.

– З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе у кожну домівку злагоду, достаток, мир, радість і любов. Веселого Різдва, – висловила побажання українська співачка Ірина Федишин.

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– Сьогодні католицьке Різдво! Бажаю Вам і собі смачних, сімейних свят, радості духу, оновлення захвату та очей, які іскрять! Нехай мрії стають цілями. З Різдвом, – побажала співачка Тіна Кароль.

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Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev та Леся Нікітюк виконали для українців під симфонічний супровід колядку до Різдва.

– Подзвонив Олександр Пономарьов. Каже: колядувати вмієш? Я кажу: давай гроші, заколядую без проблем. Грошей не дав, а от гарну колядку нам усім на Різдво написав. У мене аж два рядки. Я так старалася, – розповіла українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.

– Миру, добра, радості! Будьте здорові, щасливі у колі сім’ї та з найближчими людьми. З Різдвом! Merry Christmas, – побажав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

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– Коли ми спимо, душа мандрує світами, а містком до сну, до цієї чарівної метаморфози життя, є колискова. Мелодія. Слово. Спів. Чарівна вібрація Всесвіту. Саме цю чарівну вібрацію ми хотіли передати своєю колисковою у цю найказковішу пору року. З Різдвом, – написала співачка Руслана про свою колискову Ходить сон.

Факти ICTV підготували щирі привітання з католицьким Різдвом у віршах. Привітайте своїх рідних та близьких зі світлим святом.