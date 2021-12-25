Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Пономарев, Dzidzio, Пивоваров, Полякова записали колядку к Рождеству

25 декабря 2021, 09:25
Марта Бондаренко редактор ленты
Пономарев, Dzidzio, Пивоваров, Полякова записали колядку к Рождеству

Украинские исполнители Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev и телеведущая Леся Никитюк спели рождественскую песню Христос родился.

Видео опубликовано на YouTube-канале Александра Пономарева.

Песню Христос родился исполнили под симфоническое сопровождение оркестра Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Пел вместе со звездами украинского шоу-бизнеса эстрадный хор New Voice Микаэля Киладзе.

Автором музыки и слов является Александр Пономарев. Отметим, что он уже не первый год дарит украинцам колядку накануне Рождества.

Текст колядки Христос народився:

Добрий вечір тобі, господине,
Добрий вечір тобі, господарю!
В нас сьогодні всіх святкова днина —
Народився наш єдиний Цар!

Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Христос народився!
Славімо його!

І співають добрії всі люди:
Божа матір народила сина!
І хай свято в кожній хаті буде,
І минає нас лиха година!

Читайте также:
Дизель ШоуМюзикл и приглашенные звезды: Дизель Шоу покажут новогодний концерт на ICTV

Украинцам такой подарок на Рождество понравился:

  • Так позитивно! Невероятное ощущение праздника! 
  • Красиво! Талантливо! Божественно!
  • Это даже не колядка, а ближе к гимну. Торжественно так!
  • Прекрасное исполнение! Спасибо за настроение!
  • Талантливо! Сильно! Мощно! Спасибо!
  • Голоса подобрали просто вау!

25 декабря отмечают католическое Рождество. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Мы собрали красивые открытки с Рождеством, чтобы вы могли поздравить близких.

Теги
Alekseev , DZIDZIO , Артем Пивоваров , Католическое рождество , Олександр Пономарьов , Оля Полякова , Різдво
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка