Украинские исполнители Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev и телеведущая Леся Никитюк спели рождественскую песню Христос родился.
Видео опубликовано на YouTube-канале Александра Пономарева.
Песню Христос родился исполнили под симфоническое сопровождение оркестра Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.
Пел вместе со звездами украинского шоу-бизнеса эстрадный хор New Voice Микаэля Киладзе.
Автором музыки и слов является Александр Пономарев. Отметим, что он уже не первый год дарит украинцам колядку накануне Рождества.
Текст колядки Христос народився:
Добрий вечір тобі, господине,
Добрий вечір тобі, господарю!
В нас сьогодні всіх святкова днина —
Народився наш єдиний Цар!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Христос народився!
Славімо його!
І співають добрії всі люди:
Божа матір народила сина!
І хай свято в кожній хаті буде,
І минає нас лиха година!
Украинцам такой подарок на Рождество понравился:
- Так позитивно! Невероятное ощущение праздника!
- Красиво! Талантливо! Божественно!
- Это даже не колядка, а ближе к гимну. Торжественно так!
- Прекрасное исполнение! Спасибо за настроение!
- Талантливо! Сильно! Мощно! Спасибо!
- Голоса подобрали просто вау!
25 декабря отмечают католическое Рождество. Это один из самых главных предновогодних праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Мы собрали красивые открытки с Рождеством, чтобы вы могли поздравить близких.