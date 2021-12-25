Украинские исполнители Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev и телеведущая Леся Никитюк спели рождественскую песню Христос родился.

Видео опубликовано на YouTube-канале Александра Пономарева.

Песню Христос родился исполнили под симфоническое сопровождение оркестра Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Пел вместе со звездами украинского шоу-бизнеса эстрадный хор New Voice Микаэля Киладзе.

Автором музыки и слов является Александр Пономарев. Отметим, что он уже не первый год дарит украинцам колядку накануне Рождества.

Текст колядки Христос народився:

Добрий вечір тобі, господине,

Добрий вечір тобі, господарю!

В нас сьогодні всіх святкова днина —

Народився наш єдиний Цар!

Христос народився!

Славімо його!

Христос народився!

Славімо його!

Христос народився!

Христос народився!

Славімо його!

І співають добрії всі люди:

Божа матір народила сина!

І хай свято в кожній хаті буде,

І минає нас лиха година!

Украинцам такой подарок на Рождество понравился:

Так позитивно! Невероятное ощущение праздника!

Красиво! Талантливо! Божественно!

Это даже не колядка, а ближе к гимну. Торжественно так!

Прекрасное исполнение! Спасибо за настроение!

Талантливо! Сильно! Мощно! Спасибо!

Голоса подобрали просто вау!

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