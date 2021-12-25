25 декабря отмечают католическое Рождество, которое в 2021 году приходится на субботу. В предвечерие, 24 декабря, празднуется Святвечер, в который принято собираться за праздничным столом всей семьей.

Католическое Рождество — один из самых главных предновогодних праздников. В этот день принято поздравлять всех родных и близких, желая счастливой жизни и крепкого здоровья.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с католическим Рождеством в открытках — далее в материале.

Католическое Рождество означает рождение Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Это важный церковный праздник, следуя традициям которого необходимо дождаться первой звезды на небе 24 декабря. Лишь после ее восхода можно садиться за стол, на котором должны быть только постные блюда, в том числе и рыбные. Запеченная индейка, утка или гусь подаются уже 25 декабря.

Всего на праздничном столе должно быть 12 блюд, а также рождественский хлеб, который принято ломать, передавать друг другу и загадывать желания. Что приготовить на католическое Рождество 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Поскольку в 2021 году Рождество выпадает на субботу, украинцев ждет дополнительный выходной день, который переносится на понедельник — 27 декабря. Таким образом, нас ожидает длительный уикенд, который продлится три дня — 25, 26, 27 декабря.

При этом 24 декабря сокращенный рабочий день — на один час.

Православные верующие отмечают Рождество после Нового года — 6 января.