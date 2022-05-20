Европейский вещательный союз (EBU) объяснил, почему баллы шести стран на Евровидении 2022 были изменены. Жюри из этих стран были лишены права голоса как во втором полуфинале песенного конкурса, так и в финале.

Второй полуфинал Евровидения 2022 проходил 12 мая. В нем участвовало 18 стран. Германия, Испания и Великобритания также могли проголосовать, так что в общей сложности 21 страна могла отдать свои голоса. Однако независимый общеевропейский партнер по голосованию Евровидения обнаружил нерегулярные схемы голосования в голосах жюри из Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.

— Жюри из этих шести стран четко поставило друг друга на первое место или, другими словами, согласовали голосовать друг за друга, — говорится в заявлении организаторов конкурса.

Европейский вещательный союз назвал это мошенничеством и принял решение признать голоса шести жюри недействительными и вместо этого заменить их совокупным результатом.

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В связи с этим организаторы решили оставить за собой право и в финале конкурса не принимать баллы от этих стран.

Напомним, 15 мая — после окончания финала Евровидения 2022, Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины. Они сказали, что в таблице с результатами оценки отличались от тех, которые были выставлены членами жюри.

Более того, когда свои оценки оглашали судьи, очередь дошла и до Азербайджана. В это время было заявлено, что из-за технических неполадок озвучивать оценку будет представитель Европейского союза вещания. Аналогичная ситуация случилась и с Грузией.