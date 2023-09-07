Актер Константин Войтенко отреагировал на обвинения бывшей жены о домашнем насилии. На днях Валентина Маринина заявила, что артист применял психологическое и физическое насилие против нее, из-за чего приходилось вызывать полицию.

Так, Константин свое мнение опубликовал в Instagram — он начал с того, что его завалили звонками и комментариями, и обвинили без доказательств. Артист признался — отвечать на вранье за последние три года он не собирался, но теперь его публично пытаются уничтожить.

— Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка, — заявил Константин.

Актер добавил, что такие обвинения должны решать в суде, и его адвокат уже в курсе заявлений со стороны бывшей жены. Он заявил, что не позволит хайпить на этой теме другим, поэтому обсуждения на этом заканчиваются.

Напомним, что на фоне обвинения Войтенко в насилии заступилась девушка актера. Наталия Каминская заявила, что доказательств истории нет. В целом, новая возлюбленная актера добавила, что такие громкие слова — показатель зависти.