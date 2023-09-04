Домашний тиран: бывшая жена Константина Войтенко обвинила его в насилии

Бывшая жена актера Константина Войтенко Валентина Маринина обвинила его в насилии. Она вспомнила, как была в синяках и обращалась в полицию.

Женщина сказала, что ей понадобилось время, чтобы решиться это рассказать. Более того, до определенного времени она терпела насилие, отметив, что знакомо оно ей еще с детства, вспомнив подзатыльник от учительницы, мальчика, который ударил ее ногой и “подружку”, что в ссоре обзывала с**ой.

— Я — бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе… Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери. Он — бывший, который выбирал и выбирает со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие, — начала свой рассказ Валентина.

Говорит, были даже случаи, когда ей приходилось вызывать полицию, однако правоохранительные органы намекали на то, чтобы она подумала, ведь скорее всего помирятся.

— Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так “не принято” — писать заявления на мужчин, еще и таких публичных и вроде бы приличных, — подчеркнула Валентина.

Говорит, после домашних драк были объятия, отдых в Турции, разговоры по ночам, отмечая, что именно так работают насильники “за закрытыми дверями”. По словам Марининой, Войтенко якобы отправлял ее к психиатру, а его игры в молчанку сводили ее с ума.

Сам актер не признавал свои ошибки, не хотел меняться и никогда не проносил извинений.

— Мой бывший муж известный украинский актер Константин Войтенко — домашний тиран, предполагаю, с нарцистичним расстройством и насильник. Да, я тоже выбирала в отношениях с ним насильственные формы коммуникации… Насильство в семье недопустимо… Последнее, Костя, ни тебя, ни твоего окружения я не боюсь. Мне не страшен ни твой статус, ни твоя пузырьковая популярность, — подчеркнула Валентина.

Она призвала всех жертв насилия не терпеть такого отношения к себе и говорить об этом.

Стоит отметить, что в комментариях Маринину поддержали многие люди. Свои слова поддержки также оставили актрисы Наталка Денисенко, Елена Светлицкая, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Екатерина Тышкевич и многие другие.

Факты ICTV уже обратились за комментариями к Войтенко, однако ответа пока что не получили.

Фото: Валентина Маринина, Константин Войтенко