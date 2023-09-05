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Есть доказательства? Возлюбленная Константина Войтенко ответила на обвинения в адрес актера

5 сентября 2023, 18:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Константин Войтенко и Наталья Каминская

Девушка актера Константина Войтенко, дизайнер Наталья Каминская отреагировала на обвинения в его адрес. Бывшая жена артиста Валентина Маринина заявила, что переживала домашнее насилие.

В Instagram Наталья обнародовала серию летних фото: на большинстве снимков она предстала с Константином, а также их двумя детьми от предыдущих отношений. В комментариях у Каминской поинтересовались — нормально ли ей быть с мужчиной, который бьет женщин.

— У вас есть доказательства? — резко ответила на вопрос дизайнер.

Также она высказалась в адрес бывшей жены актера, намекнув, что ее громкие заявления ни что иное, как зависть.

— Некоторые люди сложно переносят успех, любовь и счастливую семью у других, — написала Наталья.

Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Дівчина Костянтина Войтенка відповіла на звинувачення
Есть доказательства? Возлюбленная Константина Войтенко ответила на обвинения в адрес актера / 2 изображения

Сам Войтенко еще молчит, однако репост этих фотографий сделал, оставив эмодзи в виде красного сердца.

Константин Войтенко

Напомним, бывшая жена Константина Войтенко обвинила его в насилии, назвав домашним тираном. Она рассказала, что иногда ситуации доходили до вызова полиции, а также призналась, что ей понадобилось время, чтобы рассказать об этом общественности.

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Фото: Наталья Каминская

Теги
Домашнє насильство Константин Войтенко
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