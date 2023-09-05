Девушка актера Константина Войтенко, дизайнер Наталья Каминская отреагировала на обвинения в его адрес. Бывшая жена артиста Валентина Маринина заявила, что переживала домашнее насилие.

В Instagram Наталья обнародовала серию летних фото: на большинстве снимков она предстала с Константином, а также их двумя детьми от предыдущих отношений. В комментариях у Каминской поинтересовались — нормально ли ей быть с мужчиной, который бьет женщин.

— У вас есть доказательства? — резко ответила на вопрос дизайнер.

Также она высказалась в адрес бывшей жены актера, намекнув, что ее громкие заявления ни что иное, как зависть.

— Некоторые люди сложно переносят успех, любовь и счастливую семью у других, — написала Наталья.

Есть доказательства? Возлюбленная Константина Войтенко ответила на обвинения в адрес актера / 2 изображения

Сам Войтенко еще молчит, однако репост этих фотографий сделал, оставив эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, бывшая жена Константина Войтенко обвинила его в насилии, назвав домашним тираном. Она рассказала, что иногда ситуации доходили до вызова полиции, а также призналась, что ей понадобилось время, чтобы рассказать об этом общественности.

Фото: Наталья Каминская