Концерты певицы Ани Лорак начали отменять в Европе. Тур предательницы под угрозой, ведь в Чехии ее выступление уже отменили, а в Германии планируют протестовать, дабы концерт в Гамбурге не состоялся.

Известно, что ради отмены тура Лорак украинцы прикладывают максимум усилий. Предательница нашей страны не должна прикрываться украинским паспортом, чтобы зарабатывать деньги за рубежом. Известно, что украинцы написали официальное письмо организаторам концерта в Праге Forum Karlin. В нем шла речь о неуместности проведения мероприятия артистки, которая замалчивает о геноциде в своей родной стране.

Организаторы отреагировали на запрос и отменили концерт. То же самое сделали с анонсами мероприятия певицы. Даже на сайте Forum Karlin нет информации о предательнице — она должна была приехать 28 октября.

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Помимо отмены концерта в Праге, неприятный сюрприз ждет Ани Лорак и в Германии — протесты против ее концертов начнутся с 17 сентября, и на протяжении всей осени их будет целых восемь. В них будут принимать участие украинцы и небезразличные люди, которые не хотят допустить выступлений предательницы Украины в условиях войны.

Напомним, что совсем недавно Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей, анонсируя свой тур по Европе. Артистка молчит о войне Украины с Россией, но вспомнила свою родину в описании к концертам, чтобы заработать на этой теме как можно больше средств.