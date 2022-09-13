Замалчивающая полномасштабную войну Ани Лорак, анонсируя концерты в Германии и Чехии, назвала себя самой титулованной украинской певицей.
В то время, как у артистки пошла на спад карьера в РФ, она решила развлечь публику в других странах. Почему-то исполнительница не вспомнила, что живет в стране-агрессоре и не осуждает ее действия по отношению к родной стране.
Вместо этого Лорак в описании к концертам вспомнила про Украину, хотя до этого ни слова о ней не проронила.
Обратил на это внимание блогер Виталий Гордиенко, отметив, что предательница быстро переобулась.
Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.
Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»????
Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX
— Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022
Блогер призвал украинцев, находящихся в Германии и Чехии, организовать акции протеста.
Пользователи сети не оценили циничный поступок певица и призывают забрать у нее награды, связанные с Украиной.
- Почему тур не по России?
- Можно по военным частям орков проехаться туром.
- Пошла она вместе со своими песнями!
- У нее еще есть наш паспорт? Позор!
- Колаборантка! Ее немедленно нужно лишить украинского паспорта и всех званий!
- Украинцы в Германии устройте ей зажигательное шоу.
- Всегда была омерзительна. — Пишут в сети.
Напомним, что с 24 февраля артистка молчит о событиях в Украине, тем самым поддерживая кровавые действия РФ.