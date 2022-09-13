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Ани Лорак переобулась в “титулованную украинскую певицу” ради тура в Германии

13 сентября 2022, 15:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ани Лорак переобулась в “титулованную украинскую певицу” ради тура в Германии
Источник: Ани Лорак

Замалчивающая полномасштабную войну Ани Лорак, анонсируя концерты в Германии и Чехии, назвала себя самой титулованной украинской певицей.

В то время, как у артистки пошла на спад карьера в РФ, она решила развлечь публику в других странах. Почему-то исполнительница не вспомнила, что живет в стране-агрессоре и не осуждает ее действия по отношению к родной стране.

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Вместо этого Лорак в описании к концертам вспомнила про Украину, хотя до этого ни слова о ней не проронила.

Обратил на это внимание блогер Виталий Гордиенко, отметив, что предательница быстро переобулась.

Блогер призвал украинцев, находящихся в Германии и Чехии, организовать акции протеста.

Пользователи сети не оценили циничный поступок певица и призывают забрать у нее награды, связанные с Украиной.

  • Почему тур не по России?
  • Можно по военным частям орков проехаться туром. 
  • Пошла она вместе со своими песнями!
  • У нее еще есть наш паспорт? Позор!
  • Колаборантка! Ее немедленно нужно лишить украинского паспорта и всех званий!
  • Украинцы в Германии устройте ей зажигательное шоу.
  • Всегда была омерзительна. — Пишут в сети.

Напомним, что с 24 февраля артистка молчит о событиях в Украине, тем самым поддерживая кровавые действия РФ.

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Теги
Ани Лорак Війна в Україні Концерт
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