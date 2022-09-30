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Киркоров сказал молчать: Каменских звонила Ани Лорак в первые дни войны

30 сентября 2022, 13:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап і Настя
Источник: Потап

Музыкальный продюсер Потап рассказал, что его жена, певица Настя Каменских звонила в первые дни полномасштабной войны предательнице Ани Лорак.

Настя просила уроженку Украины сказать хоть что-то, хотя бы написать — Нет войне.

— На что певица из Черновцов отвечала: — Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед, хватит меня задалбывать. На что моя жена сказала: — Ты не имеешь права называться больше украинкой, — вспоминает Потап.

Самому же продюсеру позвонил российский ведущий Иван Ургант. Говорит, плакал в трубку и просил прощение за всю страну.

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Напомним, певица Ани Лорак с 2014 года живет и строит карьеру в РФ. С начала полномасштабной войны в родной стране артистка ни слова не проронила о трагический событиях, которые происходят в нашем государстве из-за России.

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Источник
ЖВЛ
Теги
Ани Лорак Війна в Україні Настя Каменских Потап
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