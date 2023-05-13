За Тернополь и все украинские города: сеть обсуждает выступление Tvorchi на Евровидении

Дуэт Tvorchi выступил в финале Евровидения 2023. Представители Украины показали космический номер под песню Heart of steel, выйдя на сцену конкурса под 19 номером.
Украинские фанаты Евровидения с замершим сердцем ждали долгожданное выступление Tvorchi, а потому сразу же после стали его комментировать, делясь своими впечатлениями. Стоит отметить, что вокалист Джеффри Кенни заметно волновался.
Реакция сети на выступление Tvorchi в финале Евровидения 2023
- Есть большая вероятность, что Tvorchi слишком крутые для Евровидения.
- Tvorchi, я обожаю вас и эту песню, но, пожалуйста, найди ноту.
- На репетиции было лучше.
- Слабое выступление.
- Мне все равно, какое место займут Tvorchi, но это было так стильно.
- Я горжусь тем, что украинец и я горжусь Украиной и Tvorchi.
- Номер невозможный просто. Лаконичный и сильный, — пишут в соцсетях.
На выступление Tvorchi уже отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он поблагодарил дуэт за то, что их голосом сегодня звучит Украина.
— Несмотря на то, что оккупанты начали беситься как только вас отрекомендовали и угроза до сих пор продолжается, мы болеем всей Украиной. Украина бьется и болеет. За Тернополь, который под атакой. За все украинские города и села! Стальные украинские сердца, — написал он в Telegram-канале.
Стоит отметить, что букмекеры прогнозируют Украине третье место.
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Напомним, что в этом году Украина не принимала участие в полуфиналах Евровидения, поскольку в 2022-ом наша страна заняла первое место. Тогда украинскими представителями стала группа Kalush Orchestra.
Несмотря на победу Украины в Евровидении 2022, конкурс в этому году проходит в Ливерпуле в целях безопасности.