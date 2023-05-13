За Тернопіль і всі українські міста: мережа обговорює виступ Tvorchi на Євробаченні

Дует Tvorchi виступив у фіналі Євробачення 2023. Представники України показали космічний номер під пісню Heart of steel, вийшовши на сцену конкурсу під 19 номером.

Українські фанати Євробачення із завмерлим серцем чекали на довгоочікуваний виступ Tvorchi, а тому одразу ж після стали його коментувати, ділячись своїми враженнями. Варто зазначити, що вокаліст Джеффрі Кенні помітно хвилювався.

Реакція мережі на виступ Tvorchi у фіналі Євробачення 2023

Є велика ймовірність, що Tvorchi занадто круті для Євробачення.

Tvorchi, я обожнюю вас і цю пісню, але, будь ласка, знайдіть ноту.

На репетиції було краще.

Слабкий виступ.

Мені все одно, яке місце займуть Tvorchi, але це було так стильно.

Я пишаюся тим, що українець і я пишаюся Україною і Tvorchi.

Номер неможливий просто. Лаконічний і сильний, – пишуть у соцмережах.

На виступ Tvorchi вже відреагував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він подякував дуету за те, що їхнім голосом сьогодні звучить Україна.

– Незважаючи на те, що окупанти почали скаженіти щойно вас відрекомендували і загроза досі триває, ми вболіваємо всією Україною. Україна б’ється і вболіває. За Тернопіль, який під атакою. За всі українські міста і села! Сталеві українські серця, – написав він у Telegram-каналі.

Варто зазначити, що букмекери прогнозують Україні третє місце.

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Нагадаємо, що цьогоріч Україна не брала участь у півфіналах Євробачення, оскільки у 2022-му наша країна посіла перше місце. Тоді українськими представниками став гурт Kalush Orchestra.

Незважаючи на перемогу України в Євробаченні 2022, конкурс цього року відбувається в Ліверпулі з метою безпеки.