Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, подопечным которого является Wellboy, заявил, что Kalush Orchestra не может ехать на Евровидение 2022. Его претензии касаются прошлого фронтмена коллектива Олега Псюка.

Юрий Бардаш обнародовал серию Instagram-stories, в которых сказал, что Олег продавал наркотики.

— Я не думаю, что страна на столько глухая и слепая, чтобы отправить на Евровидение человека, который продавал наркотики — барыгу. Как он сам говорит, ему просто нужны были деньги, — сказал продюсер.

Юрий отметил, что ничего против таких людей не имеет, однако когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, то это не подходит.

— Мне попалась реклама, прям кто-то это продвигает как рекламу, что Wellboy отказывается от Евровидения. Интересно, кому это надо? — сказал Бардаш.

Позже Бардаш вновь обратился к своим подписчикам и сказал, что он ни в коем случае не хочет разгонять конфликты или споры, он просто пытается понять для себя.

— В контракте есть пункт, который группа Kalush нарушила и на это как-будто бы все закрыли глаза, — отметил Юрий.

Однако его сомнения продлились не долго, поскольку Бардаш сообщил, что с ним связался продюсер Kalush Orchestra.

— Продюсер Kalush Orchestra написал так, что никто за руку его не словил, уголовного производства не было, поэтому он чистый и прекрасный. Все, меня этот ответ устроил, всем спасибо, — подытожил Юрий.

12 февраля прошел отбор на Евровидение 2022 от Украины. Право представлять нашу страну досталось Алине Паш, однако позже стало известно, что она не может поехать на песенный конкурс. Второе место на нацотборе заняли Kalush Orchestra, поэтому группе предложили это право.

Бдительные граждане в соцсетях нашли косвенные доказательства того, что Алина Паш незаконно посещала Крым в августе 2015 года.

Чтобы закрыть все споры на этот счет, Алина представила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплынка. Однако активист Сергей Стерненко обратил внимание на подлинность справки.

Позже Суспільне дало заднюю и заявило, что отказывается подписывать договор с Паш до момента, пока ДПСУ не предоставит информацию насчет подлинности справки.

Со своей стороны, Алина Паш до последнего утверждала, что документ настоящий, и она может взять еще одну справку и доказать это.

15 февраля спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV информацию о том, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.