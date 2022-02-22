Kalush Orchestra едут на Евровидение 2022 от Украины

На международный песенный конкурс Евровидение 2022 от Украины поедет группа Kalush Orchestra, которая на Нацотборе заняла второе место.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания оргкомитета отбора на Евровидение 2022.

– Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в СМС-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой, – отметил лидер группы Олег Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania

На Евровидение в Турин группа Kalush Orchestra поедет с песней Stefania. В ней артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.

— Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на Евровидении, — отметил Олег Псюк.

Отбор на Евровидение 2022

Финал отбора на Евровидение 2022 в Украине прошел 12 февраля. По его итогам победу одержала Алина Паш. Однако среди украинцев начало активно расти негодование из-за прошлого певицы. Речь идет о ее поездке в Крым в 2015 году. Ее обвиняли в том, что админграницу она пересекла незаконным образом — через Москву.

Чтобы прекратить споры, Алина предоставила справку из ГПСУ, что она пересекала админграницу через КПВВ Чаплынка в Херсонской области. Однако пограничники опровергли эту информацию, мол, такой документ никому не выдавался.

Потом оказалось, что такую подставу совершила директор Алины, с которой она уже попрощалась.

По итогу, Паш заявила, что не будет ехать на Евровидение 2022. Хотя вещатель говорил иначе. Мол, это они приняли решение не отправлять на конкурс Алину.

17 февраля оргкомитет отбора заявил, что предложил поехать на Евровидение финалисту, который занял второе место, то есть группе Kalush Orchestra.