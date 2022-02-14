Суспільне просит ГПСУ проверить справку Алины Паш о пересечении границы

Национальная общественная телерадиокомпания Украины обратилась в Государственную пограничную службу для проверки справки предоставленной командой Алины Паш о пересечении границы с Крымом.

В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке справки, Суспільне просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

– Суспільне не будет подписывать соглашение об участии в международном Песенном конкурсе Евровидение с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов, – сообщили в компании.

Напомним, после победы Алины Паш в отборе на Евровидение 2022 в сети разгорелся скандал из-за поездки певицы в Крым и Москву.

В ответ на это Алина Паш предоставила документ о легальном пересечении границы в 2015 году. В нем говорится, что певица пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года. По словам артистки, она ездила в Крым к украинцам на свадьбу.

Но общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что справка Алины Паш о пересечении границы сфабрикованная.

— Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта. Суспільне обязано отменить результаты отбора на Евровидение. Потому что, когда Украину будет представлять любительница России, которая незаконно ездила в Крым и нарушала правила отбора, еще и фабрикуя документы — это национальный позор, — написал Стерненко.