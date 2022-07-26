Принца Гарри и Меган Маркл не приглашены на ежегодные летние каникулы Елизаветы II в высокогорье Шотландии. Как оказалось, семейной пары нет в списке гостей замка Балморала, куда приглашают избранных.

Ранее издание The Sun сообщало, что Гарри, Меган и их сын Арчи будут в полном списке гостей, в котором будут члены королевской семьи. Однако, как стало известно, герцог Сассекский со своей семьей не будет навещать бабушку.

Пара наверняка останется в США — совсем скоро состоится выход мемуаров Гарри, которые запланированы на осень этого года.

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Известно, что Гарри и Маркл видели Елизавету II последний раз в июне — ради ее платинового юбилея они прилетели в Великобританию, где впервые показали монарху маленькую дочь Лилибет по прозвищу Лили.

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Вполне возможно, что на решение остаться в США королевской паре пришлось согласиться на фоне новых фактов из их жизни. Новая книга Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами показала, что между Меган Маркл и друзьями Гарри были серьезные недопонимания, и даже ссоры. Приятели члена королевской семьи считают, что Меган слишком строгая, а также не имеет чувства юмора.