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За червону стрічку не пройти: Єлизавета II не запросила Гаррі та Меган на літні канікули у Шотландії

26 Липня 2022, 12:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган
Джерело: Depositphotos

Принца Гаррі та Меган Маркл не запрошені на щорічні літні канікули Єлизавети II у високогір’ї Шотландії. Як виявилось, сімейної пари немає у списку гостей замку Балморалу, куди запрошують обраних.

Раніше видання The Sun повідомляло, що Гаррі, Меган та їхній син Арчі будуть у повному списку гостей, у якому будуть члени королівської родини. Проте, як стало відомо, герцог Сассекський зі своєю родиною не відвідуватиме бабусю.

Пара, ймовірно, залишиться в США – незабаром відбудеться вихід мемуарів Гаррі, які заплановані на осінь цього року.

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Відомо, що Гаррі та Маркл бачили Єлизавету II востаннє в червні – заради її платинового ювілею вони прилетіли до Великої Британії, де вперше показали монарху маленьку дочку Лілібет на прізвисько Лілі.

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Цілком можливо, що на рішення залишитися в США королівській парі довелося погодитися на тлі нових фактів їхнього життя. Нова книга Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами показала, що між Меган Маркл та друзями Гаррі були серйозні непорозуміння, і навіть сварки. Приятелі члена королівської родини вважають, що Меган надто строга, а також не має почуття гумору.

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Джерело
PageSix
Теги
Єлизавета ІІ Меган Маркл Принц Гаррі
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