В сеть всплыли ссоры герцогини Меган Маркл с друзьями принца Гарри. Приятели члена королевской семьи считают, что Меган слишком строгая, а также не имеет чувства юмора.

Об этом сообщается в новой книге Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами, которая пролила свет на ссоры в королевской семье.

В книге утверждается, что с самого начала ее отношений с принцем она вела себя как принцесса, остро реагируя на спорные шутки, которые могут обидеть.

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Биограф Том Бауэр в своей работе заявил, что в 2016 году Гарри позвал к себе 16 своих друзей вместе с их женами в ожидания выпивки и веселых разговоров.

— Он не ожидал реакции Меган. Их шутки о сексизме, феминизме и трансгендерах рикошетом разлетались по гостиным и столовым. Без колебаний она бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. Она делала выговоры за малейшие неуместные шутки, — пишет Том в своей книге.

Друзья не оценили реакции избранницы Гарри, заявив, что у нее нет чувства юмора.

Аналогичная ситуация была и на Ямайке в 2017 на свадьбе одного из друзей герцога. По заявлению биографа, она не только придиралась к еде, но и вела себя как принцесса, отказываясь общаться с приятелями своего избранника.

В книге ее обвиняют в том, что с персоналом в отелях или на мероприятиях она предвзято строгая, а на публике изображает очень доброго человека.

Теперь Гарри и Меган опасаются за дочь Лилибет — ее могут вычеркнуть из истории королевской семьи. Королева Великобритании Елизавета II может уже и не увидеть свою правнучку, учитывая ее преклонный возраст.