Принц Гарри и Меган Маркл показали фото подросшей дочери Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл показали первое официальное фото подросшей дочери Лилибет. 4 июня малышке исполнился год. День рождения девочка праздновала в кругу королевской семьи.

На фото годовалая Лилибет запечатлена в голубеньком платьишке. Снимок малышки сделала подруга Меган и Гарри, фотограф Мишан Харриман.

— Это была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг, — написала Мишан под фото.

Стоит отметить, что дочь Меган и Гарри — на восьмом месте в очереди на британский престол.

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День рождения Лилибет провела в Виндзоре, куда приехала вместе с родителями на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Впервые свою дочь Меган и Гарри показали в декабре 2021 года. В канун рождественских праздников супруги опубликовали семейную фотографию.